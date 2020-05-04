الأمل يدب في الأندية الألمانية بعد سلبية نتائج كولن

أعلن نادي كولن الألماني اليوم الاثنين، عدم وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف علميًا باسم كوفيد-19، بعد ثلاث عينات إيجابية الأسبوع الماضي.

وكان نادي كولن الألماني، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أن 3 أشخاص بالنادي، وهم لاعبان وإخصائي العلاج الطبيعي، سيخضعون للحجر الطبي بعد ثبوت إصاباتهم بفيروس كورونا.

وقال نادي كولن عبر موقعه الرسمي، "خضع الفريق بالكامل وكذلك الجهاز التدريبي والطاقم الفني لفحص ثان للكشف عن فيروس كورونا، أمس الأحد، وأكد مختبر مستقل أن جميع الفحوصات جاءت سلبية".

ومن المقرر أن توضع مناقشة استئناف الدوري الألماني مرة أخرى، على طاولة اجتماع رئيسة الوزراء الألمانية أنجيلا ميركل، مع الوزرات لبحث الأوضاع الحالية، يوم الأربعاء المقبل.

وقدمت رابطة الدوري الألماني ضوابط جديدة لمفهوم السلامة والنظافة الشخصية، في الوقت الذي تأمل فيه لعودة النشاط مجددًا دون حضور جماهيري الشهر الجاري،و قد أوصت بألا تنشر الأندية نتائج فحوصاتها وأنه سيتم الإعلان عنها بشكل مركزي.

وأعلن كولون أن الفريق سيواصل التدريبات في مجموعات، اليوم الاثنين، استعداداً لاستئناف مسابقة البوندزليجا.