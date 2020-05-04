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نجم بيراميدز يطلب الانتقال إلى الزمالك

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:18 م
بيراميدز
بيراميدز

طلب نجم بيراميدز اف سي الانتقال إلى نادي الزمالك في الفترة القادمة، وذلك بعد فترة ناجحة قضاها داخل فريقه الحالي.

 

وقال طارق يحيى، الإعلامي بقناة الزمالك، عبر برنامج زملكاوي، أنه جرى اتصال هاتفي بينه وبين عمر جابر بشأن العودة إلى الزمالك.

 

وأكد أنه يتمنى العودة إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة، ونفى ما تداول عن المقابل المالي الذي يتقاضاه مع ناديه الحالي.

 

وتابع أنه يريد العودة إلى الزمالك وإذا حدث ذلك سيكون عن طريق المفاوضات بين إدارة الزمالك وبيراميدز.

 

وأتم إنه عمر جابر نفى عدم وجود أي مفاوضات رسمية حتى الآن من جانب الزمالك، وبالتالي فكل ما أثير حول رفضه العودة لبيته ليس صحيح.

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