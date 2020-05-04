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الكويت تنوي استئناف الدوري المحلي 11 سبتمبر المقبل

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:18 م
الكويت
الكويت
كشف الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن موعد استئناف مسابقة الدوري، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال فهد الهملان رئيس لجنة المسابقات في بيان للاتحاد الكويتي على "تويتر": "بناء على كتاب الاتحاد الآسيوي يطلب من خلاله تحديد موعد استئناف الموسم الرياضي 2019-2020 قرر الاتحاد الكويتي تحديد 11 سبتمبر المقبل لاستئناف المنافسات".

وأضاف الهملان وهو عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي، أن استئناف النشاط سيكون بمباراة مؤجلة بين الكويت والنصر في الدوري الممتاز.

وبعد ذلك سيتبقى أربع جولات على النهاية، وحدد الاتحاد الكويتي مواعيدها بالفعل وستكون آخر جولة في الأول من أكتوبر.

وستبدأ منافسات دور الثمانية لكأس الكويت في الـ17 من أكتوبر، ثم يقام قبل النهائي في 22 من الشهر ذاته بينما سيتحدد في وقت لاحق الموعد النهائي.

وأكد الهملان أن الاتحاد الكويتي سيلتزم بقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة بشأن سلامة الرياضيين "في حال عدم السماح بعودة النشاط خلال تلك الفترة".

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