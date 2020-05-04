الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية

بعد الجدال الذي كثر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن أن هناك زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية نتيجة فرض رسوم جديدة عليها، فقد حسم المركز الإعلامى لمجلس الوزراء الأمر عبر حسابته على مواقع التواصل الإجتماعي.





ونفى المركز الإعلامي تلك الأنباء، بعد تواصله مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أكدت أنه لا صحة لإقرار أي زيادات على أسعار الوقود والمواد البترولية نتيجة فرض رسوم جديدة عليها، مُوضحةً أن إقرار رسوم على الوقود لن يتسبب في أي زيادة في الأسعار المعلنة والسارية حاليًا.





من جانبه أشار المركز إلى أن الرسوم التي تم إقرارها هي عملية تسوية مالية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، وأن عملية تسعير الوقود تخضع منذ العام الماضي لقرارات اللجنة الفنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية التي تنعقد بشكل ربع سنوي.





وقد ناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، كما شدد المركز بضرورة التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، لتجنب إنتشار إثارة البلبلة وغضب المواطنين، من جانبه وقد نشر المركز بريد إلكترونيًا، لتتواصل المواطنين مع المركز والتأكد من أى معلومات، والإجابة على أي استفسارات من خلال الدخول على الموقع‏ الرسمي التابع للوزارة ‏‏(‏‏petroleum.gov.eg‏).









2041 إصابة بـ"كورونا" حتى الأمس

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

429 حالة وفاة

وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





