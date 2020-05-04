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مسلسل جزائري يُهين السيدة خديجة يثير موجة غضب عارمة.. تفاصيل صادمة

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:19 م
أحوال الناس
أحوال الناس
مسلسل جزائري يُهين السيدة خديجة يثير موجة غضب عارمة.. تفاصيل صادمة

أثار مسلسل تلفزيوني يعرض على قناة جزائرية خاصة غضبًا واسعًا، بسبب إساءته للسيدة خديجة، زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وبثت قناة “الجزائرية وان”، الجمعة، حلقة من مسلسل “أحوال الناس”، تعالج مكانة المرأة المطلقة في المجتمع الجزائري.
وتضمن أحد المشاهد "تعرضًا" للسيدة خديجة، إذ ظهرت امرأة وهي تدافع عن زواج المطلقة قائلة: "الرسول صلى الله عليه وسلم وداها (تزوجها) هجالة (كلمة سوقية تطلق على الأرملة للنيل من سمعتها)"، في إشارة إلى السيدة خديجة، حسب وكالة الأناضول.

وتسببت الحلقة بموجة غضب شديد بين مشاهدين ومنظمات وأحزاب سياسية.

وقالت جمعية "العلماء المسلمين الجزائريين"، عبر صفحتها على "فيسبوك": "الجرأة على أمهات المؤمنين جريمة أيها الإعلام المعتل".

وأضافت: "برامج رديئة وسطحية وجريئة على المقدسات".

فيما قالت جبهة العدالة والتنمية، في بيان: "لا تزال تجاوزات القنوات الفضائية في شبكاتها البرامجية خلال رمضان المعظم تتوالى، فبعد برامج الكاميرا الخفية التي تلاعبت بمشاعر الناس بأسلوب مبتذل، نالت من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في مسلسل أحوال الناس".

ودعا نشطاء ورجال دين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إيقاف المسلسل وإغلاق القنوات الإعلامية التي تبث مثل تلك الأعمال.

وكتب رضوان حفصاوي، وهو إمام مسجد، على صفحته بـ"فيسبوك": "عندما تصبح أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها هجالة عند (الجزائرية وان)، وجب غلق هذه الأوكار، فقد أصبحت خطرا على دين الناس ودنياهم".

ولم يصدر تعليق فوري من القناة ولا منتج المسلسل بشأن حالة الغضب من المسلسل.

مسلسل جزائري يُهين السيدة خديجة يثير موجة غضب عارمة.. تفاصيل صادمة

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