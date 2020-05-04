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رئيس مدينة سفاجا تواصل حل مشكلات المواطنين مع اتباع الإجراءات الوقائية

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
محمد طه
عقدت الدكتورة هدى المغربي،رئيس مدينة سفاجا، اليوم الاثنين، عدة لقاءات متفرقة لمناقشة وحل شكاوي المواطنين.

أكدت" المغربي" أن لقاءات المواطنين بسبب وجود مشكلات عاجلة لديهم لذلك حرصت على فتح باب مكتبها امام المواطنين مع مراعاة تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة المعلن عنها من قِبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة والعالمية في التعقيم والحفاظ على مسافات كافية بين كل مواطن واخر.

استمعت "رئيس المدينة" إلى عدد من الشكاوى وطلبات المواطنين ومحاولة إيجاد حلول للكثير منها.

وأوضحت رئيس المدينة أن لقاءات المواطنين تتم بلقاء كل مواطن علي حده وتم احالة جميع الشكاوي الي الجهات المختصة.

وأضافت أن جميع العاملين بالجهاز الاداري بالمدينة هم من اجل خدمة المواطن بسفاجا أولًا، حيث تنوعت الطلبات مابين الحصول على معاش تكافل وكرامة والعلاج على نفقة الدولة ومساعدات عينية ومادية وحالات تقنين وضع يد وتعديات على أراضي الدولة وتم التواصل المباشر مع المسئولين وتكليفهم بتوفير احتياجاتهم من المساعدات.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
رئيس مدينة سفاجا تواصل حل مشكلات المواطنين مع اتباع الإجراءات الوقائية
رئيس مدينة سفاجا تواصل حل مشكلات المواطنين مع اتباع الإجراءات الوقائية
رئيس مدينة سفاجا تواصل حل مشكلات المواطنين مع اتباع الإجراءات الوقائية
رئيس مدينة سفاجا تواصل حل مشكلات المواطنين مع اتباع الإجراءات الوقائية
رئيس مدينة سفاجا تواصل حل مشكلات المواطنين مع اتباع الإجراءات الوقائية
رئيس مدينة سفاجا تواصل حل مشكلات المواطنين مع اتباع الإجراءات الوقائية

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