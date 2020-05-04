Advertisements

تعرف على موعد الحلقة الحادى عشر من مسلسل"الاختيار" لأمير كرارة

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:35 م
الاختياى
الاختياى
ولاء عبد الناصر


دارت أحداث الحلقة العاشرة حول اتفاق أبو عبد الله مع هشام عشماوى، على مقتل المنسى، كما علم المنسى من قائد الصاعقة أن وراء عملية محاولة اغتيال وزير الداخلية هو هشام عشماوي بتعليمات من بيت أنصار المقدس، وانتهت الحلقة بخيانة عشماوى وقتل عدد من الجيش المصرى.

قصة الاختيار:

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار:

مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

موعد الحلقة الحادى عشر من مسلسل الاختيار:

وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف مفاجأة صادمة عن انتهاء الكورونا في 20 مايو بمصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. المتحدث العسكري يعلق على مسلسل "الاختيار" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يتحفظ على رحيل نجمه مجانا

منذ ساعة و 9 دقيقة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل فشل انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة تبادلية بين برشلونة وتوتنهام تحل أزمة "راكيتيتش"

منذ ساعة و نصف

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ حوالي 7 ساعات

نجم بيراميدز يطلب الانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

المتحدث العسكري يكشف جنسية أغلب التكفيريين الذين تم تصفيتهم بشمال ووسط سيناء

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ يوم

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

02:59 م

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

02:02 م

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

11:39 ص

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

01:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة