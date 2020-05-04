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هكذا عمرو سلامة على موقف هشام سليم بعد تحول ابنته جنسيا

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:57 م
هشام سليم
هشام سليم
سيدة صادق
غرد المخرج عمرو سلامة معلقاً علي حلقة الفنان هشام سليم في البرنامج الخاص بالإعلامية إيناث الدغيدي والتي تخدث فيها عن إبنة وعن عمليات التصحيح الجنسية التي تعرض لها وذلك عبر حسابة الشخصي في موقع التدوينات الصغيرة"تويتر،


وقال"عمرو" خلال التغريدة "طبعا موقف أ. هشام سليم يستدعي التحية، لكن المفاجأة الأجمل دعم معظم الناس لموقفه ولإبنه"

و كشف هشام سليم في تصريحات تليفزيونية بالأخص أثناء إستضافتة في برنامج الإعلامية إيناث الدغيدي الذي يعرض غلي قناة القاهرة والناس عن إجراء ابنته لعملية تصحيح جنسي وأصبحت ذكر بعد أن كانت أنثى وإسمها الآن نور، قائلًا: "بنتي نورا بقت ابنى نور وربنا اللي عايز كده وهي بتتحول جنسيًا حاليًا، وأنا مستغربتش أبدا أنها تتحول جنسيًا لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد وكنت علطول بشك في الحكاية دي".


ولم تكن هذه المرة الأولى التي يشارك هشام سليم الجمهور بطبيعة حالة ابنته، حيث نشر من قبل صورة له معها تجمعهما، معلقا عليها "أيوة دي بنتي اتولدت كدة والحمد لله على كل شئ".

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