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أسعار النفط تتحول للارتفاع خلال التعاملات

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:26 م
أسعار النفط
أسعار النفط

تعافت أسعار النفط خلال التعاملات اليوم الإثنين، بعد أن تراجعت في المستهل ، مع تركيز المستثمرين على خفض الإنتاج الأمريكي، إضافة إلى التوترات بين أكبر قوتين اقتصاديتين بالعالم.

كما يأمل المستثمرون في انتعاش الطلب على الخام خلال الفترة المقبلة مع بدء عودة النشاط الاقتصادي تدريجياً في العديد من الدول.

وتأثرت الأسعار سلباً في وقت سابق من التعاملات بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات على الصين كنوع من الانتقام على تسببها في انتشار الفيروس، مما جدد المخاوف من تجدد التوترات بين البلدين.

وحصد الخام مكاسب قوية في الأسبوع الماضي متلقياً الدعم من إشارات تباطؤ معدلات انتقال العدوى بالفيروس وبدء سريان مفعول اتفاق خفض الإنتاج النفطي.

وبحلول الساعة 3:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو  بنحو 0.1 بالمائة إلى 26.48 دولار للبرميل بعد أن تراجع عند 25.50 دولار في وقت سابق من التعاملات.

كما ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يونيو  بنسبة تزيد عن 0.7 بالمائة مسجلاً 19.91 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 18.05 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

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