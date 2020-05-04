تحرك جديد من الزمالك بشأن عقد كارتيرون





يستعد نادي الزمالك للتحرك لتجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء في الفترة القادمة.





ويحاول نادي الزمالك منذ فترة تجديد عقد كارتيرون مع النادي لمدة 3 مواسم قادمة للحفاظ عليه من العروض المقدمة له.





وطلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة تجهيز عقد كارتيرون الجديد ليقوم النادي بالتوقيع معه خلال الساعات القليلة القادمة.





وأظهرت العديد من الأندية رغبة في التعاقد مع باتريس كارتيرون في نهاية الموسم الجاري أبرزها نادي الترجي التونسي.



