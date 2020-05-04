Advertisements

تحرك جديد من الزمالك بشأن عقد كارتيرون

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

يستعد نادي الزمالك للتحرك لتجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء في الفترة القادمة.

ويحاول نادي الزمالك منذ فترة تجديد عقد كارتيرون مع النادي لمدة 3 مواسم قادمة للحفاظ عليه من العروض المقدمة له.

وطلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة تجهيز عقد كارتيرون الجديد ليقوم النادي بالتوقيع معه خلال الساعات القليلة القادمة.

وأظهرت العديد من الأندية رغبة في التعاقد مع باتريس كارتيرون في نهاية الموسم الجاري أبرزها نادي الترجي التونسي.

أخبار تهمك

تفاصيل فشل انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

نجم بيراميدز يطلب الانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ يوم

عاجل.. المتحدث العسكري يعلق على مسلسل "الاختيار" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ ساعة و 26 دقيقة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة تبادلية بين برشلونة وتوتنهام تحل أزمة "راكيتيتش"

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتحفظ على رحيل نجمه مجانا

منذ ساعة و 12 دقيقة

المتحدث العسكري يكشف جنسية أغلب التكفيريين الذين تم تصفيتهم بشمال ووسط سيناء

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة صادمة عن انتهاء الكورونا في 20 مايو بمصر

منذ حوالي 15 ساعة

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ حوالي 23 ساعة

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

02:59 م

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

02:02 م

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

11:39 ص

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

01:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة