محافظ قنا: 17 مليون جنيه لتوريد معدات وسيارات لدعم منظومة العمل بالمحافظة



وأوضح الداودي ان المعدات والسيارات التي تم توريدها شملت (1 حفار علي كاوتش كتر بيللر – 7 سيارات قلاب نظافة سعة 6م3– 1 لودر دوسان سعة 3م3 - 2 لودر كتر بيللر سعة 1م3 – 2 جرار زراعي 165 حصان و46 حصان – 1 مقطورة جرار زراعي قلاب – 1 سيارة ميكروباص 14 راكب – 1 سيارة هيونداي - 1 قطعة مكنسة طراز 1800HD ) وذلك ضمن خطة المحافظة للعام المالي الجاري 2019-2020 م.



وأكد الداودي حرص المحافظة على تحديث وتطوير المعدات العاملة بالقطاعات الخدمية المختلفة وعلى رأسها قطاع النظافة لتقديم الخدمة بالمستوى اللائق والوصول بمنظومة النظافة والقطاع الخدمي بالمظهر الحضاري والجمالي المرجو من المواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة.



وفي سياق آخر قدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا شكره لكلا من الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور جمال تاج عبد الجابر عميد كلية هندسة قنا وذلك لإهداء الجامعة بوابة تعقيم الكترونية تستخدم لتطهير وتعقيم المترددين علي مقر الديوان العام للمحافظة وذلك في إطار مجموعة الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورنا المستجد (كوفيد -19).



اطلع محافظ قنا على بوابة التعقيم وقام بمعينتها هو وعميد الكلية وفريق الطلاب المنفذين لها وأشاد الداودي بالدور التعليمي والمجتمعي لجامعة ومراكزها البحثية وما تقدمه من استشارات فنية وخدمات مجتمعية للمواطنين مؤكدا على أهمية الاستفادة من أفكار الطلاب وابتكاراتهم وتوظيفها لخدمة المجتمع القنائي



ومن جانبه أوضح الدكتور تاج عبد الجابر إلى أن انتاج البوابة بالكامل تم تنفيذه بأيدي طلاب من كلية الهندسة من قسميّ الكهرباء والميكانيكا هم (محمد بركات – الاء سيد – اسماعيل محمد – عصام احمد – محمد ربيع – أسامة منصور -حسن شعبان – أحمد عبد الحميد – حسن مبارك) وتحت إشراف فريق كامل من الأساتذة المتخصصين بالكلية ومتابعة من الدكتور فرج خطاري وكيل الكلية.



أعلن اللواء اشرف الداودي محافظ قنا عن وصول 17مُعدة وسيارة لدعم منظومة العمل بالقطاعات المختلفة بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمشروعات الانتاجية بتكلفة مالية بلغت حوالي 17 مليون و351 الف جنية.جاء ذلك خلال متابعته لوصول عدد من السيارات بمخازن المحافظة بحضور الاستاذ كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والاستاذ عمرو السمهودي مدير ادارة المخازن بالمحافظة.