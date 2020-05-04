ضحية رامز جلال اليوم الحلقة 11 | تعرف علي ضحية رامز مجنون رسمي اليوم الاثنين "لاعب النادي الأهلي"

ضحية رامز مجنون رسمي الحلقة 11 الحادية عشر، في السادسة والنصف مساء يوميا يتم عرض حلقة جديدة من برنامج رامز مجنون رسمي، البرنامج الذي يقوم بتقديمه الفنان رامز جلال ليعود إلى الشاشة من جديد ويستكمل سلسلة برامجه التي بدأها قبل عشر سنوات.





وجميعها برامج مقالب، والتي اثارت هجوما وغضبا شديدا على رامز تحديدا في الفترة الآخيرة، حيث طالب العديد منع البرنامج من العرض على التليفزيون بل ومنع رامز جلال بشخصه من الظهور على قنوات التليفزيون المصري في قرار صدر على نقابة الإعلاميين إلا أنّ رامز لم يعنه القرار والبرنامج لا يزال يتم عرضه على قناة إن بي سي مصر، بل أعلنت شبكة قنوات إم بي سي والتي يبث البرنامج عليها على إم بي سي مصر أنها لن توقف عرض برنامج رامز مجنون رسمين والذي يتم إذاعته وقت آذان الفطار في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنص بتوقيت أبوظبي.









محمد الشناوي في رامز مجنون رسمي الحلقة 11 الحادية عشر





يعتمد برنامج رامز مجنون رسمي على المقالب بل وتعذيب المشاهيو أو الضحايا الذين يستضفهم في برنامجه، الضحايا الذين يشكلون نخبرة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والرياضة والذين يخرجون مع رامز بل في اغلب برامج المقالب الخاص به فعلى سبيل المثال يعد هذا الموسم هو استكمالا للمواسم التي خرجت فيها الفنانة فيفي عبده وجائت كضيفة لرامز في عدة برامج للمقالب الخاصة به وأخرهم برنامجه الحالي رامز مجنون رسمي ، والذي يتم عرضه بشكل يومي يوميا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساء، ويعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليلن على قناة إم بي سي مصر.









أجور ضحايا رامز مجنون رسمي





1-غادة عادل حصلت علي أكثر من 500 الف جنية .

2- ياسمين صبري حصلت علي مايزيد من مليون ونصف .

3- علي معلول حصل علي مليون دولار كما اكدت المصادر.

4- ياسمين رئيس حصلت علي 240 ألف جنية .

5-أمينه خليل حصلت علي 400 الف جنية .

6- باسم ياخور حصل علي 300 ألف دولار.

7-بدرية طلبة حصلت علي 100 الف جنية.

8-حمد المرغني حصل علي 200 ألف جنية.

9- محمود كهربا حصل علي 500 ألف جنية.

10- حسن العسيري حصل علي 400 ألف ريال سعودي.









برنامج رامز جلال حـ 11





بالرغم من الهجوم الكبير على البرنامج بل وصل الحال لبعضهم لتوجيه اتهامات بأن ما يحدث من مقالب في رامز مجنون رسمي ماهو إلا مشاهد تمثيلية وتم الاتفاق عليها مع الضيوف بل إن الضيوف حصلوا على مبالغ معينة، كل ضيف مبلغ بخلاف الآخرن لكن لا يزال البرنامج يحصد يوميا ومع عرض كل حلقة على مشاهدات عالية وكبيرة، وينتظر الحلقة ملايين المتابعين في مصر والوطن العربي لمشاهدة الضيف أو ضحية رامز مجنون رسمي الجديدة.









محمد الشناوي ضيف رامز جلال في الحلقة الحادية عشر “رامز مجنون رسمي”





ويطل علينا النجم رامز جلال بضحية جديد في الحلقة 11 الحادية عشر بعد ان قام بمقلبة في الحلقة الماضية في الفنان السوري المعروف باسم ياخور وستشاهدون برنامج رامز جلال “رامز مجنون رسمي” في رمضان 2020 علي قناة ام بي سي مصر وقناة ام بي سي مصر 2 وقناة ام بي سي السعودية، ويعد من أبرز البرامج التي تعرض علي قنوات ام بي سي وحقق نجاح باهر بعد عرض 8 حلقات من البرنامج فقط ونال إعجاب الكثير من المتابعين خلال فترة عرضة علي قنوات ام بي سي .









محمد الشناوي ضحية رامز مجنون رسمي الحلقة 11 الحادية عشر



