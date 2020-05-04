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تفاصيل عقد تيمو فيرنر مع ليفربول

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:31 م
تيمو فيرنر
تيمو فيرنر
يمني نادي ليفربول النفس بالتعاقد مع المهاجم الألماني المميز تيمو فيرنر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت تقارير صحفية ألمانية أن ليفربول الانجليزي يستهدف التعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني في الميركاتو الصيفي القادم، بعدما أعلن اللاعب رغبته في الرحيل عن الدوري الألماني الموسم القادم.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية أن نادي ليفربول قطع شوطا كبيرا في المفاوضات مع تيمو فيرنر، واقترب الطرفان من التوصل لإتفاق نهائي لإنضمام اللاعب لقلعة "الأنفيلد" الموسم المقبل، بناءًا على رغبة مدرب الفريق يورجن كلوب.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن ليفربول عرض على اللاعب راتب سنوي بقيمة 10 مليون يورو لتوقيع عقدا مع الفريق لمدة 5 سنوات، علمًا أن عقد اللاعب مع لايبزيج يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 60 مليون يورو.

ولم يدخل النادي الإنجليزي في مفاوضات مع مسئولي لايبزيج الألماني حتي الآن بشأن "فيرنر"، ولكن يتوقع أن تبدأ المفاوضات بين الطرفين خلال الفترة القادمة، بسبب إصرار "كلوب" على التعاقد مع اللاعب.

ومن المنتظر أن يتحرك نادي ليفربول للتفاوض مع لايبزيج بشكل رسمي خلال الفترة القادمة لمحاولة تخفيض المقابل المالي، لحسم صفقة تيمو فيرنر.

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