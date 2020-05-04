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حارس عرين المنتخب.. أرقام محمد الشناوي مع الأهلي هذا الموسم

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:39 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
علي خلاف
تترقب جماهير وعشاق الدوري المصري الممتاز، عودة منافسات المسابقة المحلية بعد قرار الحكومة المصرية بتعليق كافة الأنشطة الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف مايو المقبل، تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

جاء قرار تأجيل النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.

أرقام محمد الشناوي مع الأهلي
ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام حارس الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي محمد الشناوي خلال فترة ما قبل التوقف الرياضي المصحوب بتفشي فيروس كورونا المستجد في مصر وإليكم التفاصيل:-

- بطولة الدوري المصري الممتاز
شارك محمد الشناوي مع الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في 17 لقاء تلقت شباكه أربعة أهداف.

- بطولة دوري أبطال أفريقيا
على المستوى الافريقي شارك الشناوي مع الفريق الأول لكرة القدم في 10 لقاءات تلقت شباكه ثلاثة أهداف.

- كأس مصر
وعلى المستوى المحلي لم يشارك في بطولة كأس مصر.

- السوبر المصري
شارك ولم تستقبل شباكه أي أهداف في الوقت الأصلي خلال لقاء السوبر المصري أمام الزمالك، حيث فاز الأخير باللقب بركلات الترجيح.

بشكل عام خاض الشناوى مع الاهلى 66 مباراة تلقت شباكه 33 هدف وخرج بشباك نظيفة فى 40 مباراة منها 12 لقاء هذا الموسم .

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