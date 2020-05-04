Advertisements

عاجل.. السيسي يشارك في قمة "عدم الانحياز" عبر الفيديو كونفرانس

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة حركة عدم الانحياز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية التعاون والتضامن الدولي من أجل الاستجابة الفاعلة والعاجلة لأزمة كورونا.

وفي سياق أخر، أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي، وجه القوات المسلحة  بإرسال شحنة عاجلة من المستلزمات الطبية والأدوية إلى السودان، وذلك في إطار تضامن مصر مع الشعب السسوداني الشقيق.

ونشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، يوضح إعداد القوات المسلحة أربع طائرات عسكرية، محملة بكمية كبيرة من المستلزمات الطبية العاجلة والأدوية، مقدمة من مصر إلى السودان لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشكل شحنة المساعدات كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، لتقليل العبء عن الشعب السوداني، في ظل أزمة نقص مستلزمات الحماية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

أشار البيان إلى أن تلك المساعدات تأتي تأكيدا لعمق الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والسودان.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قمة عدم الانحياز عدم الانحياز السيسي الرئيس السيسي

أخبار تهمك

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل فشل انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية بين برشلونة وتوتنهام تحل أزمة "راكيتيتش"

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

منذ حوالي 10 ساعات

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يتحفظ على رحيل نجمه مجانا

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. المتحدث العسكري يعلق على مسلسل "الاختيار" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ يوم

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة صادمة عن انتهاء الكورونا في 20 مايو بمصر

منذ حوالي 15 ساعة

المتحدث العسكري يكشف جنسية أغلب التكفيريين الذين تم تصفيتهم بشمال ووسط سيناء

منذ حوالي 16 ساعة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 4 ساعات

نجم بيراميدز يطلب الانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

السيسي يصل الخرطوم لعقد قمة مع نظيره السوداني

عاجل.. قمة "مصرية ألمانية" بعد قليل

عاجل.. "السيسي" يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة بكين

السيسي يشارك في جلسة العمل الخاصة بعلاقة التجارة بالاقتصاد العالمي بقمة العشرين

"السيسي" يشارك في حفل عشاء على هامش قمة العشرين

السيسي يلتقي المستشارة الألمانية على هامش قمة العشرين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

02:59 م

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

02:02 م

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

11:39 ص

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

01:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة