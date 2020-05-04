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عاجل.. السيسي يشارك في قمة "عدم الانحياز" عبر الفيديو كونفرانس
الإثنين 04/مايو/2020 - 05:41 م
أمنية فوزي
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة حركة عدم الانحياز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية التعاون والتضامن الدولي من أجل الاستجابة الفاعلة والعاجلة لأزمة كورونا.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية التعاون والتضامن الدولي من أجل الاستجابة الفاعلة والعاجلة لأزمة كورونا.
وفي سياق أخر، أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي، وجه القوات المسلحة بإرسال شحنة عاجلة من المستلزمات الطبية والأدوية إلى السودان، وذلك في إطار تضامن مصر مع الشعب السسوداني الشقيق.
ونشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، يوضح إعداد القوات المسلحة أربع طائرات عسكرية، محملة بكمية كبيرة من المستلزمات الطبية العاجلة والأدوية، مقدمة من مصر إلى السودان لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتشكل شحنة المساعدات كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، لتقليل العبء عن الشعب السوداني، في ظل أزمة نقص مستلزمات الحماية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
أشار البيان إلى أن تلك المساعدات تأتي تأكيدا لعمق الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والسودان.
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