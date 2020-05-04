عاجل.. السيسي يشارك في قمة "عدم الانحياز" عبر الفيديو كونفرانس

وفي سياق أخر، أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي، وجه القوات المسلحة بإرسال شحنة عاجلة من المستلزمات الطبية والأدوية إلى السودان، وذلك في إطار تضامن مصر مع الشعب السسوداني الشقيق.





ونشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، يوضح إعداد القوات المسلحة أربع طائرات عسكرية، محملة بكمية كبيرة من المستلزمات الطبية العاجلة والأدوية، مقدمة من مصر إلى السودان لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



