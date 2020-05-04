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آخر تطورات أزمة حمدي النقاز الصحية

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:49 م
حمدي النقاز
حمدي النقاز
تعرض نجم الزمالك السابق ولاعب نادي "سودوفا" الليتواني حمدي النقاز، لوعكة صحية في أحد السجون التونسية ، وذلك وفقا للتقارير التونسية أمس.

وحوكم النقاز بتهمة التعدي على أحد الموظفين بإحدى الهيئات الحكومية التونسية، وصدر الحكم بسجنه لمدة 4 أشهر.

وأكدت التقارير، أن اللاعب صاحب الـ27 عاماً يتعرض الآن لأزمة صحية داخل السجن، بعد الحكم عليه بالحبس أربعة أشهر مع النفاذ، وذلك وفق ما ورد عن موقع "الصريح" التونسي.

وأضاف الموقع، أن اللاعب يقضي العقوبة حالياً دون وجود أي وساطات من أجل إطلاق سراحه من السجن.

ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب فإن حمدي النقاز يشعر حاليا بالتحسن ولا توجد أزمة كبيرة بشأن صحته.

وكان النقاز قد حصل على حكم من الإتحاد الدولي لقكرة القدم، يقضي بدفع غرامة قدرها 1.25 مليون دولار، قيمة مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك.

يذكر أن اللاعب قام بفسخ عقده من طرف واحد في شهر أكتوبر المضي، بعد أن دخل في أزمة مع إدارة نادي الزمالك حول وجود بعد المستحقات المتأخرة.

وكان النقاز قد انضم للقلعة البيضاء في يناير عام 2018 من نادي النجم الساحلي التونسي، في صفقة بلغت 600 ألف يورو.

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