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الرئيس السوري يحذر من كارثة إذا ارتفعت الإصابات بكورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
الفجر

حذر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين، من أن البلاد قد تواجه كارثة في حال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكانت وزارة الصحة السورية، قد أعلنت يوم السبت الماضي، شفاء جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا فى محافظتى دمشق ودرعا، مؤكدة على أن الإصابات بريف دمشق بدأت فى الانحسار.

هذا وسجلت محافظة دمشق 12 إصابة بالفيروس توفي اثنان منها، في حين أوضحت البيانات شفاء الأشخاص العشرة المتبقين، أما محافظة درعا فسجلت إصابة واحدة فقط وأُعلن عن شفائها، وفق بيان لوزارة الصحة السورية.

وأعلنت الوزارة، يوم الجمعة الماضي، عن تسجيل إصابة جديدة وشفاء 6 حالات أخرى من الإصابات المسجلة مسبقًا ليرتفع العدد الكلي للمصابين في سوريا إلى 44 والمتعافين إلى 27.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,591 مليون إصابة، بينهم أكثر من 249 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,165 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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