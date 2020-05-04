الرئيس السوري يحذر من كارثة إذا ارتفعت الإصابات بكورونا



حذر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين، من أن البلاد قد تواجه كارثة في حال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.





وكانت وزارة الصحة السورية، قد أعلنت يوم السبت الماضي، شفاء جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا فى محافظتى دمشق ودرعا، مؤكدة على أن الإصابات بريف دمشق بدأت فى الانحسار.

هذا وسجلت محافظة دمشق 12 إصابة بالفيروس توفي اثنان منها، في حين أوضحت البيانات شفاء الأشخاص العشرة المتبقين، أما محافظة درعا فسجلت إصابة واحدة فقط وأُعلن عن شفائها، وفق بيان لوزارة الصحة السورية.

وأعلنت الوزارة، يوم الجمعة الماضي، عن تسجيل إصابة جديدة وشفاء 6 حالات أخرى من الإصابات المسجلة مسبقًا ليرتفع العدد الكلي للمصابين في سوريا إلى 44 والمتعافين إلى 27.

