Advertisements

الكشف عن آخر تطورات كومان الصحية

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
وكالات
كشف روب يانسن مدير أعمال المدير الفني لمنتخب هولندا رونالد كومان، عن أخر تطورات الأزمة الصحية التي يُعاني منها مدرب الطواحين الهولندية.

وقال يانسن أن حالة كومان (57 عاماً) مستقرة بعد تركيب دعامتين له بسبب انسداد في بعض الأوعية الدموية.  

وكان كومان نقل إلى المستشفى من منزله في العاصمة الهولندية أمس الأحد بعد شعوره بأعراض مرضية عقب جولة على الدراجة صباحاً.  
 

وتمنى الاتحاد الهولندي لكرة القدم لكومان الشفاء العاجل قائلاً "كانت هذه (التطورات) بمثابة صدمة لكنه لحسن الحظ أفضل كثيراً الآن".

وتولى كومان تدريب منتخب بلاده منذ أكثر من عامين وقاده للتأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2020 التي تأجلت للعام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا.  

ولولا الأزمة الصحية الحالية لكان كومان يعد فريقه لأول بطولة كبرى يشارك فيها منذ ستة أعوام بعد غيابه عن النهائيات الأوروبية الماضية في 2016 وعن نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.  

وكان المدافع الدولي السابق، الفائز بكأس أوروبا كلاعب مع آيندهوفن وبرشلونة، مدرباً لإيفرتون الانكليزي قبل أن يتولى مسؤولي تدريب المنتخب الهولندي.  

أخبار تهمك

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. المتحدث العسكري يعلق على مسلسل "الاختيار" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يتحفظ على رحيل نجمه مجانا

منذ ساعة و 15 دقيقة

صفقة تبادلية بين برشلونة وتوتنهام تحل أزمة "راكيتيتش"

منذ أقل من ساعتين

نجم بيراميدز يطلب الانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ حوالي 23 ساعة

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ ساعة و نصف

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة صادمة عن انتهاء الكورونا في 20 مايو بمصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ يوم

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

المتحدث العسكري يكشف جنسية أغلب التكفيريين الذين تم تصفيتهم بشمال ووسط سيناء

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل فشل انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

02:59 م

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

02:02 م

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

11:39 ص

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

01:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة