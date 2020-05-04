الكشف عن آخر تطورات كومان الصحية

كشف روب يانسن مدير أعمال المدير الفني لمنتخب هولندا رونالد كومان، عن أخر تطورات الأزمة الصحية التي يُعاني منها مدرب الطواحين الهولندية.





وقال يانسن أن حالة كومان (57 عاماً) مستقرة بعد تركيب دعامتين له بسبب انسداد في بعض الأوعية الدموية.





وكان كومان نقل إلى المستشفى من منزله في العاصمة الهولندية أمس الأحد بعد شعوره بأعراض مرضية عقب جولة على الدراجة صباحاً.





وتمنى الاتحاد الهولندي لكرة القدم لكومان الشفاء العاجل قائلاً "كانت هذه (التطورات) بمثابة صدمة لكنه لحسن الحظ أفضل كثيراً الآن".





وتولى كومان تدريب منتخب بلاده منذ أكثر من عامين وقاده للتأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2020 التي تأجلت للعام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا.





ولولا الأزمة الصحية الحالية لكان كومان يعد فريقه لأول بطولة كبرى يشارك فيها منذ ستة أعوام بعد غيابه عن النهائيات الأوروبية الماضية في 2016 وعن نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.





وكان المدافع الدولي السابق، الفائز بكأس أوروبا كلاعب مع آيندهوفن وبرشلونة، مدرباً لإيفرتون الانكليزي قبل أن يتولى مسؤولي تدريب المنتخب الهولندي.



