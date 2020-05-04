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الكشف عن حقيقة رفض عمر جابر العودة إلى الزمالك

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد عمر جابر، نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر الأول، أنه لم يرفض العودة إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال جابر في تصريحات تليفزيونية، أنه  يتمنى العودة إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة، ونفى ما تداول عن المقابل المالي الذي يتقاضاه مع ناديه الحالي.

وتابع أنه يريد العودة إلى الزمالك وإذا حدث ذلك سيكون عن طريق المفاوضات بين إدارة الزمالك وبيراميدز.

ونفى عدم وجود أي مفاوضات رسمية حتى الآن من جانب الزمالك، وبالتالي فكل ما أثير حول رفضه العودة لبيته ليس صحيح.

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