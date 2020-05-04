Advertisements

اليمن تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:49 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت اليمن، اليوم الإثنين، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12 حالة، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا: إن "اليمن سجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12 شخصا.

وفي وقت سابق، حذرت منظمة الصحة العالمية من كارثة إنسانية محتملة في اليمن بسبب تفشي فيروس كورونا، لافتة إلى أنهمن المحتمل أن يؤثر على أكثر من نصف شعب اليمن.

وأوضحت منظمة الصحة أنها طرحت العديد من السيناريوهات المسندة بالبيانات على السلطات المحلية، منذ الإعلان عن الجائحة، وأن هناك احتمالية لتأثير فيروس كورونا على 16 مليون رجل وامرأة وطفل، أي ما يزيد عن 50% من السكان.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,595 مليون إصابة، بينهم أكثر من 249 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,166 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس اليمن

أخبار تهمك

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ حوالي 23 ساعة

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. المتحدث العسكري يعلق على مسلسل "الاختيار" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

نجم بيراميدز يطلب الانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف مفاجأة صادمة عن انتهاء الكورونا في 20 مايو بمصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتحفظ على رحيل نجمه مجانا

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ يوم

المتحدث العسكري يكشف جنسية أغلب التكفيريين الذين تم تصفيتهم بشمال ووسط سيناء

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل فشل انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية بين برشلونة وتوتنهام تحل أزمة "راكيتيتش"

منذ أقل من ساعتين

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

السودان تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

السودان تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 19 حالة

الأدرن تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

وزير الإعلام الأردني: خطة لإعادة الطلبة بالخارج اعتبارا من 5 مايو

العاهل الأردني يدعو إلى عدم التسرع في اتخاذ قرارات تخفيف الحظر

الأردن يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لسائقين على الحدود

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

02:59 م

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

02:02 م

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

11:39 ص

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

01:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة