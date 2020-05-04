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حقيقة رحيل مصطفى فتحي عن الزمالك

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:15 م
مصطفى فتحي
مصطفى فتحي
حسم مصطفى فتحي نجم الزمالك موقفه من الرحيل عن القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأفادت تقارير صحفية عن مصدر مقرب من اللاعب بأنه تلقى الكثير من العروض من الأندية داخل مصر للإنضمام إليها في الموسم المقبل بالإضافة إلى رفضه عرضين من دول الخليج.

ويتمسك فتحي بالبقاء في صفوف القلعة البيضاء من أجل تعويض الموسم الماضي الذي غاب عنه خاصة أنه كان يعاني من كثرة الإصابات في الركبة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يتابع البرنامج التدريبي المحدد للاعبين في المنازل وأنه حريص علي معالجة الأخطاء التي يقعوا فيها من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية لجميع اللاعبين.

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