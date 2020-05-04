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محمد رمضان يحتفل بتصدر مسلسل "البرنس" تريند "يوتيوب"

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:31 م
محمد رمضان
محمد رمضان
الفجر الفني
نشر الفنان محمد رمضان، صورة من مسلسل "البرنس"، وذلك إحتفالاً بنجاح مسلسله حتى الآن وتصدره موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعبر صفحتة الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


وعلق"رمضان" علي الصورة قائلاً:" الحمد لله البرنس رقم واحد علي تريند يوتيوب" في مصر كلها ثقه في الله نجاح ".

يشار أن مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان،إدوارد،بدرية طلبة،عبد العزيز مخيون،دنيا عبد العزيز،ريم سامي،أحمد داش.

ويذاع مسلسل "البرنس"، على قناة dmc، عقب الإفطار فى تمام الـ 7:45 مساء على أن تكون إعادة نفس الحلقة في تمام الساعة الـ 2 بعد منتصف الليل، لمن تفوته المشاهدة الأولى.

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