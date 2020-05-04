حالات الشفاء من فيروس كورونا بمنوبة ترتفع إلى 16 حالة

تطوّر عدد حالات الشفاء من فيروس « كورونا » في ولاية منوبة إلى 16 حالة، اليوم الاثنين، بعد تأكد شفاء 4 مصابين بمنوبة المدينة سريريا ومخبريا، وفق ما أكدته ايمان السويسي المديرة الجهوية للصحة بمنوبة، لـ 'وات'.





وتعلّقت حالات الشفاء المذكورة، بفردين من العائلة التي ضمّت أكبر عدد إصابات بالجهة ( 21 حالة منها حالتي وفاة نتيجة الفيروس)، فضلا عن اطار شبه طبي كان على علاقة بالعائلة المذكورة وعمره 41 سنة، وامرأة تبلغ من العمر 36 سنة تلقت العدوى من زوجها الذي لايزال محلّ حجر وجوبي.





وتتوزع حالات الشفاء على مدينة منوبة بـ12 حالة، ودوار هيشر بحالتين ثم وادي الليل بحالتين ايضا.





هذا ولم تسجل الجهة أية حالة إصابة جديدة بفيروس « كورونا » اليوم، ليستقرّ عدد الحالات في حدود 41 إصابة، من بينها 5 حالات وفاة، وحالة وحيدة قيد المتابعة الطبية بالمستشفى، و13حالة محلّ إيواء وجوبي في مركز المنستير ومع مواصلة تقصّي ومتابعة وضعهم.