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أول تعليق من حجاج عبدالعظيم على مسلسل "2 في الصندوق"

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:40 م
حجاج عبدالعظيم
حجاج عبدالعظيم
مصطفى فكيه
يشارك الفنان حجاج عبدالعظيم في الماراثون الرمضاني الحالي 2020، من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق" الذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرضه ووجد استحسانا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقال حجاج في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأنه سعيد بالمشاركة في العمل بجانب صديقة صلاح عبدالله والمخرج محمد مصطفى، وسعيد بردود الافعال حول المسلسل واعجابهم بالفكرة والتقديم.

وأضاف بأن شخصية "بغدادي" جامع القمامة شخصية جديدة ويجب على الممثل التنوع في أعماله حتى يلاحظ المشاهد قوة الممثل في اتقان الادوار المتعددة ولم يثبت على شخصية معينة.

وأشار بأن أسرة صناع مسلسل "اتنين فى الصندوق" لم تعان من أزمة التصوير، بسبب انتهائهم من التصوير قبل حدوث أزمة كورونا، لذالك تم اتقان العمل ليخرج بهذا الشكل.

وعن أسباب موافقة للعمل، قال:" الورق أهم حاجه وبشوف شخصيتي في الدراما وهل أنا مؤثر في العمل ولا لاء، ووجود مخرج مثل الاستاذ محمد مصطفي من المخرجين العباقرة".

وبالنسية لـ نجوم مسرح مصر قال بأن لهم شعبية كبيرة بين الجمهور وقاعدية جماهيرية كبيرة بسبب "مسرح مصر" وبالتالي لم تقلق شركات الانتاج بالتعاقد معهم.

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