"بيجري زي النعامة حارس مصر الأول".. مقدمة تشويقية لضحية "رامز مجنون رسمي"

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بدأت الحلقة ال11 من برنامج "رامز مجنون رسمي" باستضافة لاعب الكرة محمد الشناوي ويقدم البرنامج الفنان رامز جلال ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.









وبدأ رامز جلال الحلقة بالمقدمة التشويقية التي يشوق بها جمهوره قبل معرقة الضيف قائلا عن محمد الشناوي" بما اني اهلاوي اصيل من غير دخول في تفاصيل معانا حارس القلعه الحمراء قاعد سنين عالدكة ومكانش لاقيله سكه ارتدى قفاز الانفردات مبتهزوش طوله 195 سم يجدعان بيجري زي النعامه..معانا ومعاكو المخ والعضلات حارس مصر الاول محمد الشناوي"











برنامج"رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال، ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء طوال أيام شهر رمضان الكريم.

