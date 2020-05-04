Advertisements

المطالبة بإلغاء تصنيف جربة 'منطقة موبوءة'

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:44 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
انعقدت ظهر اليوم الاثنين 04 ماي 2020 بمقر بلدية ميدون، جلسة جمعت بين رؤساء بلديات جربة وممثلين عن مجموعة من الجمعيات والمنظمات، للنظر في تداعيات تصنيف جزيرة جربة منطقة موبوءة و ما خلفته هذه التسمية من انعكاسات سلبية على الجزيرة في مختلف الميادين.

وقد شدّد محمد الفناني رئيس الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في تصريح لموزاييك، على أن تصنيف جربة منطقة موبوءة من قبل وزير الصحة "أساء كثيرا للجزيرة ليس فقط محليا بل كذلك وطنيا وعالميا"، مضيفا أن الجزيرة أصبحت منطقة مغلقة جرّاء التصنيف، وشهدت مع بداية الأزمة نقصا في التزوّد بالمواد الأساسية نتيجة منع المزوّدين من دخولها.

وقد تدخل الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة بإسناد تراخيص لتجّار الجملة لدخول الجزيرة ثم الخروج منها. كما تحدث رئيس الاتحاد المحلي للصناعة عن الأضرار التي لحقت العديد من التجار، وخاصة قطاع النقل وأساسا سيارات اللواج والتاكسي.

ومن جهة أخرى، اعتبر المتحدث أن تصنيف جربة بالبؤرة كان من المفترض أن تتبعه مجموعة من الاجراءات الاستثنائية خاصة على المستوى الصحي، في حين "لم يشهد المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة أيه تدخلات أو اعانات من طرف وزارة الصحة"، على حد تعبيره.

وطالب محمد الفناني رئيس الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الحكومة بالإسراع برفع قرارات منع الدخول إلى الجزيرة و الخروج منها، وإلغاء تصنيف الجزيرة بالبؤرة خاصة و أن الوضع الصحي شهد تحسنا.

أخبار تهمك

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 5 ساعات

المتحدث العسكري يكشف جنسية أغلب التكفيريين الذين تم تصفيتهم بشمال ووسط سيناء

منذ حوالي 18 ساعة

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ يوم

الأهلي يتحفظ على رحيل نجمه مجانا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

منذ حوالي 11 ساعة

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة صادمة عن انتهاء الكورونا في 20 مايو بمصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ يوم

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ حوالي 8 ساعات

نجم بيراميدز يطلب الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

"يحصل عليه العالم بدون شروط".. السيسي يكشف السبيل الوحيد لإنتاج لقاح كورونا (فيديو)

منذ 35 دقيقة

صفقة تبادلية بين برشلونة وتوتنهام تحل أزمة "راكيتيتش"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:59 م

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

04:36 م

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

02:02 م

"يحصل عليه العالم بدون شروط".. السيسي يكشف السبيل الوحيد لإنتاج لقاح كورونا (فيديو)

06:57 م

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

11:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة