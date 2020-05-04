عمر يستعين برشا لمساعدته هو ودياب

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بدأ منذ قليل مسلسل "عمر ودياب"، ويذهب كرم لمنزل عمر ويطلب مقابلة عمر ودياب ويتشاجر معهم ويسألهم عن مكان السيارة ثم يقنعوا دياب انه سيسترجع سيارته وعليه اعطائهم مهلة.



ثم يتصل اللص بدياب ويطلب 300 ألف جنية للسيارة الأولى، و150 ألف جنية للسيارة الثانية ثم يأخذ عمر دياب ويذهبون لرشا لمساعدتهم.



ويضع دياب خطة وأن يضحك على اللص ويضع ورق جرائد لتوقيعه في الفخ ثم يذهب إليه ويسألوا الحرامي عن المال ويفتح الشنطة ويشاهد ورق الجرائد ويتشاجرون ويعلي صوته ليأتي كل من عمر ورشا وعندما لم يأتي أحد يعتذر دياب ويغني اللص أغنية بابا بابا مين يا ابني لمحمد رمضان.



وفي الخارج يتغازل كل من عمر ورشا وتسألوا متى سيتقدم لها وقد أنسوا دياب في الداخل مع اللص، ويأتي واحد من عصابة اللص لتثبيتهم لكنها تضربوا ويقول لها عمر يخربيتك يا رشا يا كاراتيه ويوعدها عمر ان أنهت هذه المهمة سيعطيها شوكولاتة.



وتدور أحداث "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، داليا الخولي، هشام شرف، أحمد شاهين، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.