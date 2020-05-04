"راسه هتخبط في السقف".. رامز جلال يلقي بعض التعليقات الكوميدية على محمد الشناوي

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حل لاعب النادي الأهلى محمد الشناوي ضيف الحلقة ال11 من برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال ويذاع على قناة " mbc"في تمام الساعة ال6:30 مساء.





ودخل لاعب النادي الأهلى محمد الشناوي الأستوديو واستقبلته الإعلامية أروى وتم إقناعه بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي يمر بثلاث فقرات وهما "الوش التاني"،"الثبات الانفعالي"،"ضبط النفس" والذي من المفترض أن يجيب فيه الضيف على بعض الأسئلة الجريئة.



وبدأ رامز جلال بإلقاء بعض التعليقات الفكاهية عليه قائلا "يعطيه العافية أكتر من كده"،"راسه هتخبط في السقف".





وبعد دخول محمد الشناوي الأستوديو تم ربطه في كرسي الاعتراف وبدأت الإعلامية أروى في طرح بعض الأسئلة عليه وكانت أبرزها "هل لازم يكون في تفاهم بينك وبين المهاجم"،"وما الفرق بيننك وبين حارس مرمى بيراميدز وكيف تتعامل مع ضغط المباريات؟.

