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"هدوء قاتل".. رد فعل محمد الشناوي بعد رؤية رامز جلال

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:10 م
الشناوي
الشناوي
مي مرسي
كان لاعب النادي الأهلى محمد الشناوي الضحية ال11 في برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.

وجاء الفنان رامز جلال داخل الصندوق المغلف بثلاث صور وكانت أولهم صورة كابت محمد أبو جبل والثانية للفنانة ياسمين صبري وتفاجأ في الصورة الثالثة صورة الفنان رامز جلال بمظهره المرعب وبعد رأيه في برنامج المقالب لرامز قائلا "أنا بستنا برنامجه كل سنة" وخرج من داخل الأستوديو وكان رد فعل "الشناوي" هادئ جدا.

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