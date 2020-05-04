Advertisements

البورصات الأوروبية تتراجع بالختام بضغط من التوترات الأمريكية الصينية

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:06 م
البورصات الأوروبية
البورصات الأوروبية
أنهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الإثنين،  مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول مصدر تفشي فيروس "كورونا".

وتراجعت أسهم قطاع النفط والغاز بنحو 5 بالمائة لتقود خسائر البورصات الأوروبية.

وتأتي خسائر الأسهم الأوروبية بالتزامن مع الاتجاه السلبي الذي شهدته نظيرتها الآسيوية كرد فعل على التوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس إنه يعتقد أن "خطأ" في الصين هو سبب انتشار الفيروس المميت، على الرغم من أنه لم يقدم أي دليل على هذا الإدعاء.

وفي المقابل رفضت الصين مزاعم أن الفيروس نتج عن مركز أبحاث في مدينة ووهان.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو لمستوى قياسي جديد، كما تراجع نشاط المصانع في ألمانيا لأدنى مستوى منذ عام 2009.

في حين تحسنت ثقة المستثمرين في منطقة اليورو بشكل طفيف خلال الشهر الحالي.

وعند الختام، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 2.6 بالمائة إلى مستوى 328.4 نقطة، كما تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.2 بالمائة إلى 5753.7 نقطة.

في حين شهد المؤشر الألماني "داكس" هبوطاً بنحو 3.6 بالمائة مسجلاً 10466.8نقطة، كما تراجع المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 4.2 بالمائة إلى 4378.2 نقطة.

وبحلول الساعة 4:04 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.6 بالمائة ليهبط إلى مستوى 1.0910 دولار.

أخبار تهمك

نجم بيراميدز يطلب الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية بين برشلونة وتوتنهام تحل أزمة "راكيتيتش"

منذ حوالي 3 ساعات

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 6 ساعات

"يحصل عليه العالم بدون شروط".. السيسي يكشف السبيل الوحيد لإنتاج لقاح كورونا (فيديو)

منذ 41 دقيقة

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ يوم

الأهلي يتحفظ على رحيل نجمه مجانا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

منذ حوالي 11 ساعة

المتحدث العسكري يكشف جنسية أغلب التكفيريين الذين تم تصفيتهم بشمال ووسط سيناء

منذ حوالي 18 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة صادمة عن انتهاء الكورونا في 20 مايو بمصر

منذ حوالي 17 ساعة

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ يوم

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:59 م

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

04:36 م

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

02:02 م

"يحصل عليه العالم بدون شروط".. السيسي يكشف السبيل الوحيد لإنتاج لقاح كورونا (فيديو)

06:57 م

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

11:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة