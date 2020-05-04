لهذا السبب أوس أوس يدعي على عمر ودياب

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بدأ منذ قليل مسلسل "عمر ودياب"، ويقوم الألماني بخطف دياب وربطه، ثم تذهب رشا برفقة فرقة أبطالها لمهاجمة ألماني ويغني عمر أيوة يا دنيا يا بنت الايه.



ويغني عمر ورشا تحارب الألماني وعصابته ودياب يطالبه أن يقوم بفكه، ويعطي عمر ودياب السيارة للمدير ويأتي الفنان أحمد شاهين يقول أن النجم جاي يا جماعة، ويرد دياب حد يجيب الولاعة ويقول عمر أنا مش سامع يا جماعة.



ويأتي الفنان ويتضح أنه أوس أوس ويسلم عليه دياب ويفرح به وأنه يحب افيهاته، وينصدم عمر ويقول فين محمد رمضان هذه السيارة بتاعته، فيقول أوس أوس أن الدكتور أشرف وروجينا يجلب لهم هذه السيارة عند بداية عملهم.



ويدعي عليهم أوس أوس عند مشاهدته للسيارة وتغيير لونها وما أصابها، ويقول دياب مع السلامة يا نجم النجوم، ويظل عمر في ترديد جملة "فين محمد رمضان".



وتدور أحداث "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، داليا الخولي، هشام شرف، أحمد شاهين، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.