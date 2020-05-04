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الشناوي يهدد رامز جلال قبل انتهاء حلقته في "رامز مجنون رسمي"

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:15 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
استضاف الفنان رامز جلال لاعب النادي الأهلي محمد الشناوي في الحلقة ال11 من برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.





وسأل رامز جلال محمد الشناوي عن لون شعره فرد قائلا "حلو"، فقام بضخ نفس اللون على شعره،وكان رد فعل محمد الشناوي هادئ جدا، وجعل "جلال" كرسي الاعتراف يدور حول ألاستوديو فقام بتهديد رامز جلال قائلا "لما نطلع من البتاع ده هتشوف إيه اللي هيحصل".


وأجبره رامز جلال بعد دوران كرسي الاعتراف حول الأاستوديو على أن يقول أن رامز جلال "عم مصر" فقال محمد الشناوي" رامز جلال حارس مصر الاول" وطلب منه رامز جلال ان يقول أنه سيعتزل إذا قام رامز جلال بدور حارس مرمى مصر فرفض "الشناوي" أن يقول ذالك فعاقبه "جلال" بالدوران حول الأستوديو

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