لهذا السبب.. داليا الخولي تطلب من شقيقها فسخ خطوبتها في "عمر ودياب"

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بدأ منذ قليل مسلسل "عمر ودياب"، تقص الفنانة داليا الخولي على شقيقها الفنان مصطفى خاطر أنها تريد فسخ خطوبتها ويحاول دياب أن يقنعها أن تمحي هذه الفكرة من عقلها حتى لا يطلب الشبكة الخاصة بها.



وتقول له انه قال يا اللي اخوكي دمرلي عربيتي، يا مقشفين لسة معملتوش حاجة في الجهاز، وتقول له الفنانة نهال عنبر أنه مصغرهم مع الجميع، ويطالبها أن لا تذم في العم كرم.



وتدور أحداث "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، داليا الخولي، هشام شرف، أحمد شاهين، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.