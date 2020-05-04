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حواس: المعارض الخارجية عمل وطني ومن يرفضها جبان

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:14 م
زاهي حواس
زاهي حواس
حسام زيدان
قال الدكتور زاهي حواس عن المعارض الخارجية للآثار المصرية في بلاد العالم إنها عمل إيجابي ووطني ومن يرفضها فهو خائف وجبان.

جاء ذلك أثناء لقاؤه على فضائية القاهرة والناس مع إيناس الدغيدي ببرنامجها "شيخ الحارة والجريئة".

وأوضح حواس أن المعارض الخارجية آمنة تمامًا، ولا خطورة على أي أثر، حيث الاحتياطات صارمة للغاية، وتمثل دعاية كبيرة لمصر وبالمجان.


وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 6813 حالة من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و436 حالة وفاة.

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