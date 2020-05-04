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لهذا السبب.. الرئيس الفلسطيني يتعهد بإنهاء التزاماته مع إسرائيل

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:03 م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني
وكالات

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، إنه في حال إذا ضمت إسرائيل أراضي جديدة فسوف تقوم السلطات الفلسطينية يحل جميع التزامتها مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا "عباس" في كلمته أمام قمة حركة عدم الانحياز، التي عقدت عبر نظام الاتصال عن بعد، بعنوان "متحدون ضد كوفيد 19"، الدول الأعضاء وأطراف المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتِهم لضمان نفاذ القانون الدولي، والحيلولة دونَ استغلال حكومة الإحتلال الإسرائيلي لجائحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لتنفيذِ سياساتِها.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية أبلغت الأطرافَ الدولية بأنه إذا أقدمت إسرائيل على خطوة ضم الأرض الفلسطينية، فسوف نكون في حل من جميع الالتزامات والاتفاقيات والتفاهمات معها ومع الإدارة الأمريكية، موضحاً أن إسرائيل تستغل أزمة انتشار فيروس كورونا لتحقيق أطماعها وإعلان ضم أراضي فلسطينية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن اعتزام الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضم غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية ومساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية.  

وتشير تقديرات إلى أن الأراضي التي تعتزم إسرائيل ضمها تصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية. 

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