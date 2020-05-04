"بعد فقرة الثعبان".. رامز جلال يجبر محمد الشناوي على هذا الأمر هو

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استضاف الفنان رامز جلال لاعب النادي الأهلي محمد الشناوي في الحلقة ال11 من برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.











وجعل رامز جلال كرسي الاعتراف يلف ليكون وجه محمد الشناوي إلى بحيرة المياه،وذالكبعد استفزاز محمد الشناوي له قائلا "هات أخرك"، فقام رامز جلال بتهديده بالكابوريا فحاول "الشناوي" استعطافه قائلا "بعد اذنك يا رامز طلعني"،وأجبره رامزجلال على الغناء ليقوم بعدا كرسي الاعتراف فغني قائلا "بحب اتنين سوا".





وقام رامز جلال بإجبار محمد الشناوي على أن يقول أنه يطمئن إذا قام باللعب مع علي معلول،وذالك بتخويفه بالثعبن وتقريبه من وجهه.

