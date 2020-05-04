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الاتحاد المصري يرد على "كاف" وينتظر قرار الحكومة

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:19 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أرسل اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يخطره فيه بأنه ينتظر موقف الحكومة المصرية فيما يتعلق باستئناف النشاط الرياضي.

ويأتي ذلك على اعتبار أن إيقافه مؤقتا جاء ضمن حزمة الإجراءات الحكومية لمواجهة جائحة كورونا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد خاطب الاتحادات المحلية في القارة بشأن تحديد الموقف من استئناف المسابقات المحلية لدى كل منها ، على أن يكون الرد في موعد غايته 5 مايو الحالي.

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