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محمد الشناوي يضرب رامز جلال ويسقطه في "رامز مجنون رسمي"

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:29 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
انتهت الحلقة ال11 من برنامج "رامز مجنون رسمي" باستضافة لاعب النادي الأهلي محمد الشناوي والذي يقدمه الفنان رامز جلال ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.

واعتقد لاعب الكرة محمد الشناوي في نهاية الحلقة عندما أمر رامز جلال فكه من كرسي الاعتراف أن المقلب قد انتهي ولكنه تفاجأ بسقوم في المياه وهو يجري ليضرب رامز جلال.

وقام محمد الشناوي بأخذ رامز جلال معه في المياه وقام بضربه بشدة حتى صدمه في أرض الأستوديو،وخرجو من المياه ثم قال محمد الشناوي "أنا مسامح رامز جلال علشان هو أخويا mbcالكبير"، وقدم خاتمة للبرنامج قائلا "استنوني في برنامج رامز مجنون رسمي على ".

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