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ساسولو أول فريق إيطالي يعود إلى التدريبات الجماعية

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
وكالات
بات ساسولو اليوم الإثنين أول فريق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يستأنف التدريبات بعد إجراءات العزل والإغلاق التي فرضت في البلاد خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وكانت التدريبات بعيدة عن الأوضاع الطبيعية بينما ركض قليل من اللاعبين فقط عبر ملاعب خالية وخصص لكل لاعب نصف ملعب.

وعرض ساسولو فيديو ظهر فيه لاعبون يتدربون بصورة فردية بعيدون عن بعضهم البعض.

وقلص النادي عدد اللاعبين الذين يمكنهم المشاركة في التدريبات إلى ستة في كل مرة عبر ثلاثة ملاعب مختلفة.

وقال ساسولو إن المشاركة في التدريب اختيارية حاليا.

وسمحت السلطات الإيطالية أمس الأحد للاعبين بالبدء في ممارسة التدريبات بصورة فردية في منشآت النادي لكنها منعت أي تدريبات جماعية حتى 18 من مايو الجاري ولم يتأكد بعد إن كانت ستسمح باستئناف المباريات وإتمام الموسم أم لا.

وكان ساسولو طرفا في آخر مباراة أقيمت ضمن الدوري الإيطالي قبل توقف النشاط الكروي عندما هزم بريشيا 3- 0 في الثامن من مارس الماضي.

ويتوقع عودة أندية إيطالية أخرى للتدريبات قريبا أيضا.

وقال بولونيا وأتالانتا إنهما سيستأنفان التدريبات غدا الثلاثاء بينما قال إنتر ميلان إنه سيفتح مركزه التدريبي بداية من الأسبوع الحالي على أن يكشف عن المزيد من التفاصيل لاحقا.

والحكومة الإيطالية هي التي ستبت في أمر استئناف الدوري الإيطالي من عدمه.

وتوقفت مباريات الدوري الإيطالي قبل 12 جولة من نهاية الموسم. وهناك أيضا مباريات مؤجلة من جولات سابقة.

وعند توقف المباريات كان يوفنتوس حامل اللقب ينفرد بالصدارة متقدما بنقطة واحدة على لاتسيو الثاني.

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