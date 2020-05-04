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عمر يطلب من سرور أن يذهب معه لكي يخطب

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:27 م
عمر ودياب
عمر ودياب
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "عمر ودياب"، يذهب عمر لخاله سرور أثناء عمله ويطلب منه أن يأتي معه لأنه يريد أن يخطب ثم يرفض سرور ويخاف أن يمضي على وصولات مرة أخرى.

ويقول عمر أنه يأتي كمشاهد فقط ولا يمضي أن طلبوا منه شئ، ويعطي دياب بدلة لعمر ليخطب بها ويقول عمر أنه يريد تطويلها لأنها قصيرة ويرفض دياب أن يلعب في بدلته.

وتدور أحداث "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، داليا الخولي، هشام شرف، أحمد شاهين، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.

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