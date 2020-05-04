لا إصابات جديدة بكورونا في كفرالشيخ وتعافي 9 حالات

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أكد مصدر طبي بمحافظة كفرالشيخ، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا اليوم الإثنين، فضلا عن تعافي 9 حالات جدد بمستشفي عزل بلطيم بعدما تحولت نتائجهم من إيجابي إلي سلبي وتم خروجهم، مناشدا جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة المصرية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ علي صحة المواطنين، وذلك بالالتزام بكافة تعليمات الوزارة والعمل علي تقليل الازدحام.



وكان الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أحدث إحصائية لمصابي ووفيات فيروس كورونا، حتى اليوم الاثنين.



وأكد "السبكي"، في كلمته باجتماع لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، أن عدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19" اليوم الاثنين، وصل حتى الآن إلى 348، و7 حالات وفاة.



وبذلك، يصل العدد الإجمالى للمصابين إلى 6813، وعدد الوفيات 436، بينما بلغت حالات الشفاء والتعافى حوالي 1632، وعدد الحالات التى تحولت من إيجابية إلى سلبية 2139.



2041 إصابة بـ"كورونا" حتى الأمس



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.



وأشار إلى تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.



وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.