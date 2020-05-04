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رغم مشاركتها في السباق الرمضاني.. فنانة مصرية شهيرة تعلن اعتزالها الفن
الإثنين 04/مايو/2020 - 08:20 م
روان هيثم
أعلنت الفنانة نهى عابدين اليوم قرارها بالإعتزال والذي كان يشغل تفكيرها لمدة طويلة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
حيث كتبت نهى عابدين قائلة: "قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم إني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت لقرار هيريحني
أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي".
وعلقت عليها الفنانة نسرين أمين قائلة: "طبعاً فهماكي ومعاكي حق وعلى طول عندي نفس التفكير، وأنا شخصياً بفلتر حالياً أصدقاء الفيسبوك لهذا السبب والهدف".
وأردف أحد المتابعين عليها قائلا: ليه كده بس انتي موهوبة و محترمة و جميلة و اكيد مستقبلك هيكون أفضل وانتى اصلا وصلت لمرحلة حلوة أوى.
يذكر أن الفنانة نهى عابدين تخوض هذا السباق الرمضاني من خلال مشاركتها في مسلسلي "ليالينا 80"، و"اتنين في الصندوق".
حيث كتبت نهى عابدين قائلة: "قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم إني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت لقرار هيريحني
أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي".
وعلقت عليها الفنانة نسرين أمين قائلة: "طبعاً فهماكي ومعاكي حق وعلى طول عندي نفس التفكير، وأنا شخصياً بفلتر حالياً أصدقاء الفيسبوك لهذا السبب والهدف".
وأردف أحد المتابعين عليها قائلا: ليه كده بس انتي موهوبة و محترمة و جميلة و اكيد مستقبلك هيكون أفضل وانتى اصلا وصلت لمرحلة حلوة أوى.
يذكر أن الفنانة نهى عابدين تخوض هذا السباق الرمضاني من خلال مشاركتها في مسلسلي "ليالينا 80"، و"اتنين في الصندوق".