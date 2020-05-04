رغم مشاركتها في السباق الرمضاني.. فنانة مصرية شهيرة تعلن اعتزالها الفن

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أعلنت الفنانة نهى عابدين اليوم قرارها بالإعتزال والذي كان يشغل تفكيرها لمدة طويلة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



حيث كتبت نهى عابدين قائلة: "قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم إني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت لقرار هيريحني

أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي".



وعلقت عليها الفنانة نسرين أمين قائلة: "طبعاً فهماكي ومعاكي حق وعلى طول عندي نفس التفكير، وأنا شخصياً بفلتر حالياً أصدقاء الفيسبوك لهذا السبب والهدف".



وأردف أحد المتابعين عليها قائلا: ليه كده بس انتي موهوبة و محترمة و جميلة و اكيد مستقبلك هيكون أفضل وانتى اصلا وصلت لمرحلة حلوة أوى.



يذكر أن الفنانة نهى عابدين تخوض هذا السباق الرمضاني من خلال مشاركتها في مسلسلي "ليالينا 80"، و"اتنين في الصندوق".