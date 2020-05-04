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رئيس رابطة الليجا يتمنى عودة الدوري الإسباني في يونيو

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:29 م
رئيس رابطة الليجا
رئيس رابطة الليجا
تمنى خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا الإسبانية عودة البطولة المحلية في شهر يونيو المقبل.

وأشار تيباس في بيان نشرته الرابطة: "صحة الجميع هي الأهم، ولهذا نتبع بروتوكول شامل لحماية صحة جميع المعنيين، بالتوازي مع العمل على عودة الليجا، لم يسبق لنا المرور بهذه الظروف، ولكن نتمنى عودة الدوري في يونيو ، والانتهاء من موسمنا (19-20) هذا الصيف، العودة تعني الانتصار!".

كما تطرق رئيس الرابطة للحديث عن "التأثير العميق" لهذه الأزمة، معتبراً أن "عودة الكرة القدم تعطي مؤشراً لعودة الأمور لطبيعتها في المجتمع".

وأضاف: "كما أن العودة ستعود بعنصر في الحياة يعشقه ويعرف قيمته الإسبان والجميع حول العالم".

وكانت الرابطة قد أكدت أن أنديتها ستعود للتدريبات هذا الأسبوع بعد موافقة وزارة الصحة، ومن خلال بروتوكول مطور من المجلس الأعلى للرياضة.

كما شدد تيباس على أن عودة محترفي كرة القدم لعملهم "تعني إعادة تنشيط قطاع اقتصادي مهم للغاية ويساهم بنسبة 1.37% من إجمالي الناتج المحلي في إسبانيا، وتقدم نحو 185 ألف وظيفة في فترة يعتبر الوضع الاقتصادي فيها الشغل الشاغل، والذي تأثر بالأزمة الصحية".

ويقتضي البروتوكول بإجراء جميع الأندية لاختبارات طبية للاعبين والأعضاء الطاقم الفني للتأكد من سلامتهم، فضلاً عن خوض التدريبات بشكل فردي.

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