شيكو يتنكر في زي ضابط شرطة لهذا السبب

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وتعرض الآن الحلقه ال14من مسلسل اللعبة وذلك عبر قناة mbcمصر في تمام الساعه الثامنة والنصف مساءً.





_ ويتنافس كل من" شيكو"وهشام ماجد للفوز بالتحدي السابع للعبة، ومن شرط التحدي، هو دخول منزل مهجور وسرقة اللوحة منه وجائزة التحدي هي 750ألف جنية والفوز لخمس نقاط.



_وقام "شيكو" بالتخفي في زي ظابط شرطة، ويقوم بعمل خدعة هو ومحمد ثروت وسامي بسيوني حيث، يقوم باقناع أهل الحارة، بأنه يقوم بعمل مداهمة للقبض علي البلطجية، ولكن في أصل الموضوع هو يريد دخول المنزل المهجور، لكن بطريقه آمنة وأمام الجميع.



_ وتقوم ابفنانه عارفه عبد الرسول بتمثيل دور زوجة المعلم بخيت العجل صاحب المنزل المهجور، وذاك لتسهل علي شيكو دخول المنزل.



_علي الجانب الآخر يقوم هشام ماجد بتمثيل دور إبن الحاج بخيت العجل صاحب البيت ولكنه يفشل في إقناع أهل الحاره بهذا.







_والمسلسل عرض في شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، على منصة شاهد.



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يذكر أن مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.



ويشارك في العمل هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح

