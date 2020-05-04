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زاهي حواس: الكفاءة وراء اختيار "وزيري" للمناصب القيادية

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:24 م
زاهي حواس ومصطفى وزيري
زاهي حواس ومصطفى وزيري
حسام زيدان
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وعالم المصريات المعروف: إن اختيار الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار حاليًا تم لكفاءته في مجاله. 

وجاء ذلك في أثناء لقائه على فضائية "القاهرة والناس" مع الإعلامية إيناس الدغيدي، ببرنامجها "شيخ الحارة والجريئة".

وأوضح "حواس" أنه اختار الدكتور مصطفى وزيري، إبان عمله كوزير للآثار، ليكون مدير آثار وادي الملوك، وذلك لما لا حظ من كفاءته، والتي استطاع وزيري أن يثبتها عبر عمله الدؤوب. 

وأضاف "حواس" أن وزيري استطاع أن يلفت نظر الدكتور خالد العناني، ومع خبراته العديدة أصبح مؤهلًا لمنصب الأمين العام، وقد استطاع أن يثبت كفاءته أيضًا خصيصًا مع سلسلة الاكتشافات الأثرية التي ابهرت العالم. 

تعافي 70 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.

تسجيل 348 حالة إصابة بكورونا و7 وفيات

وأشار إلى تسجيل 348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 6813 حالة من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و436 حالة وفاة.

اجتماع مع الأطقم الطبية

وفي إطار التواصل المستمر مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 17 مستشفى للعزل، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للمرض، وتوفير كافة الاحتياجات، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى. 

وأشادت وزيرة الصحة بآداء الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لما يقدمونه من خدمات طبية مميزة للمرضى بكفاءة عالية، كما وجهت مديري المستشفيات بتوفير قاعدة بيانات إلكترونية محدثة لمتابعة وتسجيل بيانات المرضى منذ دخولهم إلى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة لهم ومتابعة حالتهم الصحية حتى خروجهم.

وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بالشكر لوزيرة الصحة لسرعة استجابتها وتلبية كافة احتياجاتهم، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم.

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