زاهي حواس: الكفاءة وراء اختيار "وزيري" للمناصب القيادية

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وعالم المصريات المعروف: إن اختيار الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار حاليًا تم لكفاءته في مجاله.





وجاء ذلك في أثناء لقائه على فضائية "القاهرة والناس" مع الإعلامية إيناس الدغيدي، ببرنامجها "شيخ الحارة والجريئة".





وأوضح "حواس" أنه اختار الدكتور مصطفى وزيري، إبان عمله كوزير للآثار، ليكون مدير آثار وادي الملوك، وذلك لما لا حظ من كفاءته، والتي استطاع وزيري أن يثبتها عبر عمله الدؤوب.





وأضاف "حواس" أن وزيري استطاع أن يلفت نظر الدكتور خالد العناني، ومع خبراته العديدة أصبح مؤهلًا لمنصب الأمين العام، وقد استطاع أن يثبت كفاءته أيضًا خصيصًا مع سلسلة الاكتشافات الأثرية التي ابهرت العالم.



