Advertisements

التوترات الأمريكية الصينية ترفع أسعار الذهب في ختام التعاملات

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:22 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب

صعدت أسعار الذهب نهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع تصاعد  التوترات الأمريكية الصينية المتزايدة بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد.

ويأتي أداء المعدن النفيس مع تراجع شهية المخاطرة وخسائر الأسهم بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الصين، حيث ينظر في سبل الانتقام من انتشار الفيروس المميت خارج بكين.

كما اتهمت الولايات المتحدة الصين بأنها سبب انتشار "كورونا" مع الإشارة إلى التحقيق فيما إذا كان سببه "حادث في مختبر في ووهان"، على الرغم من أنه لم يقدم أي دليل على هذا الادعاء.

وفي الوقت نفسه، وصل عدد ضحايا الفيروس إلى أكثر من 3.5 مليون إصابة حول العالم، من بينهم ما يزيد عن 1.158 مليون حالة في الولايات المتحدة وحدها، بحسب خريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع طلبيات المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من 10 بالمائة خلال مارس/آذار الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو  بنحو 0.7 بالمائة بما يعادل 12.40 دولار  ليصل إلى مستوى 1713.30 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو0.4 بالمائة إلى 1707.67 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة عند مستوى 99.564.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصدر فيروس كورونا سعر الذهب النهايه العقود الاجلة التسليم الفوري أسعار الذهب

أخبار تهمك

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ يوم

صفقة تبادلية بين برشلونة وتوتنهام تحل أزمة "راكيتيتش"

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. "المالية" تكشف حقيقة تغيير أسعار البنزين والسولار بعد الرسوم الجديدة

منذ أقل من ساعتين

القبض على غادة عبدالرازق بتهمة سرقة تمثال آثري

منذ ساعة و 27 دقيقة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ حوالي 10 ساعات

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ يوم

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

منذ حوالي 13 ساعة

"يحصل عليه العالم بدون شروط".. السيسي يكشف السبيل الوحيد لإنتاج لقاح كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 8 دقيقة

ليس من بينهم رمضان صبحي.. فايلر يرفض رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم بيراميدز يطلب الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

كاريوس يعود إلى ليفربول

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب تتراجع فى ختام التعاملات مع قوة الدولار

الذهب يواصل الارتفاع عند التسوية التعاملات اليوم الخميس

الذهب يسجل أكبر خسارة يومية منذ 3 سنوات بنهاية التعاملات

بعد تفاقم أزمة كورونا.. الذهب يرتفع مسجلاً 1600 دولار للأوقية

تراجع كبير في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب تنهى تعاملات اليوم على ارتفاع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:59 م

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

القبض على غادة عبدالرازق بتهمة سرقة تمثال آثري

07:37 م

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

02:02 م

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

04:36 م

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

11:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة