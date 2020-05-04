Advertisements

الصحة الإسرائيلية تسجل إصابات جددية بفيروس كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:22 م
بوابة الفجر
الفجر

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 38 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، نقلا عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,595 مليون إصابة، بينهم أكثر من 249 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,166 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس الصحة الإسرائيلية الصحة إسرائيل

أخبار تهمك

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ يوم

كاريوس يعود إلى ليفربول

منذ ساعة

"يحصل عليه العالم بدون شروط".. السيسي يكشف السبيل الوحيد لإنتاج لقاح كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

القبض على غادة عبدالرازق بتهمة سرقة تمثال آثري

منذ ساعة و 27 دقيقة

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

منذ حوالي 13 ساعة

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ يوم

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية بين برشلونة وتوتنهام تحل أزمة "راكيتيتش"

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًا.. "المالية" تكشف حقيقة تغيير أسعار البنزين والسولار بعد الرسوم الجديدة

منذ أقل من ساعتين

نجم بيراميدز يطلب الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ليس من بينهم رمضان صبحي.. فايلر يرفض رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

نيوريوك تسجل 422 حالة وفاة جديدة بفيروس الكورونا

إسرائيل: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

الدفاع الروسية تعلن إصابة 874 عسكريا بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل حالتي وفاة و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:59 م

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

القبض على غادة عبدالرازق بتهمة سرقة تمثال آثري

07:37 م

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

02:02 م

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

04:36 م

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

11:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة