Advertisements

محمد رمضان ينتقم من أشقائه لهذا السبب

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:37 م
محمد رمضان
محمد رمضان
هبة أحمد


عرضت قناة "dmc" منذ قليل الحلقة الحادية عشر من مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان.

دارت أحداث الحلقة الحادية عشر حول إخبار "عادل" أحمد داش و"نورا" ريم سامي بأن من حاول قتله هم أشقاءه وأنه السبب وراء مقتل زوجته وابنه، وأنه علم ذلك بعدما قامت شقيقته"نورا" بترك هاتفها أثناء تجمعهم في منزلهم، وقت زيارته هو ونورا له داخل المستشفى وأنه قام بالاتصال بها وترك المحادثة مفتوحة،وقام بتسجيل حديثهم معًا، وقام بإسماع رضوان تلك المحادثة، ليطلب منهم بعد ذلك أن يتركوه وحده.

ثم يذهب للبحث عن أشقاءه ويحاول الاتصال بهم لكنهم لم يقوموا بالرد على مكالمته،ويذهب لزوجة شقيقه الثانية "فدوى" لكي يبحث عنه لكنه لم يجده،وتبعث "فدوى" لزوجها رسالة لعدم الرد عنها إذا اتصلت به، وبالفعل يقوم بالإتصال به من عندها، لكنه لم يرد عليه.


ويبدأ "فتحي" بالتساؤل عن طريقة معرفة رضوان لمنزله،ليخبره "ياسر" أنه عرف منزله عن طريقه.

معرفة "عبير" رحاب الجمل وزوجها "رأفت" بزواج شقيقها "فتحي" على زوجته لتبدأ بسؤاله عن الموعد الذي تزوجها فيه.


يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل.

أخبار تهمك

صفقة تبادلية بين برشلونة وتوتنهام تحل أزمة "راكيتيتش"

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. "المالية" تكشف حقيقة تغيير أسعار البنزين والسولار بعد الرسوم الجديدة

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ يوم

ليس من بينهم رمضان صبحي.. فايلر يرفض رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

كاريوس يعود إلى ليفربول

منذ ساعة و 6 دقيقة

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

"يحصل عليه العالم بدون شروط".. السيسي يكشف السبيل الوحيد لإنتاج لقاح كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ يوم

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

نجم بيراميدز يطلب الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

القبض على غادة عبدالرازق بتهمة سرقة تمثال آثري

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:59 م

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

القبض على غادة عبدالرازق بتهمة سرقة تمثال آثري

07:37 م

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

02:02 م

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

04:36 م

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

11:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة