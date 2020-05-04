محمد رمضان ينتقم من أشقائه لهذا السبب

Advertisements





عرضت قناة "dmc" منذ قليل الحلقة الحادية عشر من مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان.



دارت أحداث الحلقة الحادية عشر حول إخبار "عادل" أحمد داش و"نورا" ريم سامي بأن من حاول قتله هم أشقاءه وأنه السبب وراء مقتل زوجته وابنه، وأنه علم ذلك بعدما قامت شقيقته"نورا" بترك هاتفها أثناء تجمعهم في منزلهم، وقت زيارته هو ونورا له داخل المستشفى وأنه قام بالاتصال بها وترك المحادثة مفتوحة،وقام بتسجيل حديثهم معًا، وقام بإسماع رضوان تلك المحادثة، ليطلب منهم بعد ذلك أن يتركوه وحده.



ثم يذهب للبحث عن أشقاءه ويحاول الاتصال بهم لكنهم لم يقوموا بالرد على مكالمته،ويذهب لزوجة شقيقه الثانية "فدوى" لكي يبحث عنه لكنه لم يجده،وتبعث "فدوى" لزوجها رسالة لعدم الرد عنها إذا اتصلت به، وبالفعل يقوم بالإتصال به من عندها، لكنه لم يرد عليه.





ويبدأ "فتحي" بالتساؤل عن طريقة معرفة رضوان لمنزله،ليخبره "ياسر" أنه عرف منزله عن طريقه.



معرفة "عبير" رحاب الجمل وزوجها "رأفت" بزواج شقيقها "فتحي" على زوجته لتبدأ بسؤاله عن الموعد الذي تزوجها فيه.





يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل.