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بيراميدز يرفض رحيل نجم الفريق

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي


وجه نادي بيراميدز صدمة قوية إلى أغلب الأندية بشأن ضم واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد نادي بيراميدز أنه يرفض نهائيا فكرة رحيل الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق في الصيف القادم.

وذكر بيراميدز أن جون أنطوي لن يتم التخلي عنهم في نهاية الموسم الجاري مقابل أي مبلغ نظرا لحاجة الفريق الشديدة له في الموسم القادم.

وكان أنطوي قد تلقى العديد من العروض في الفترة الماضية سواء من الدوري المصري أو من الخليج.

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