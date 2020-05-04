هيفاء وهبي تعلق على مسلسل "الاختيار".. فماذا قالت

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أبدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إعجابها الشديد، بمسلسل "الاختيار"، الذى يتناول حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث» بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017 أثناء التصدى لهجوم إرهابى.



وكتبت هيفاء، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "الاختيار ليس مجرد مسلسل.. هو عمل وطني يخلّد ذكرى شهداء مثل ‎منسي وهيثم وفتحي، وشهداء كمين رفح والكثير ممن دفعوا حياتهم للدفاع عن وطنهم ‎مصر".



وتابعت: "شكراً لفريق العمل على هذا المسلسل الرائع الذي يستحق المشاهدة من القلب".



يذكر أن "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

